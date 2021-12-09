Школьники выиграли деньги и потратили на подарки животным из приюта

В Костомукше школьники пожертвовали выигранные деньги приюту для животных.

Ученики шестого класса победили в конкурсе «Самый классный класс – 2021».

За победу они получили деньги, которые решили потратить на подарки для животных костомукшского приюта, сообщается в паблике гимназии. Конкретная сумма не называется, но денег хватило на сухой и влажный корм и консервы для обитателей приюта. (фото pixabay.com, furbymama)