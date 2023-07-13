Тротуар на Кукковке забросали пакетами с водой

Тротуар на улице Балтийская в районе дома №11 в столице Карелии усеян полиэтиленовыми пакетами. Как сообщили прохожие в паблике «Подслушано в Птз», утром 13 июля подростки кидались бутылками и пакетами с водой.

Горожане беспокоятся, что такое развлечение молодежи может быть опасно для прохожих и малышей, которых отводят в сад.

Ранее в другом паблике рассказали про еще одно развлечение детей. 11 июля в Сегеже подростки бросали камни в старика, который рылся в ящиках. Также дети называли мужчину нехорошими словами. Об этом рассказал очевидец в паблике «Сегежа online».