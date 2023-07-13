Огромный сом схватил мальчика за ногу и чуть не утянул на дно

Купавшийся в реке Ай в Башкирии подросток едва не стал жертвой огромного сома. Тот схватил ребенка за ногу и чуть не утащил на дно. О происшествии рассказал дядя мальчика в паблике «Подслушано Месягутово» ВКонтакт».

- Сом схватил племянника за стопу, хорошо парень здоровый, выдернул ногу,

- написал он.

Мальчик получил травму, дядя предположил, что люди и моторные лодки могли напугать огромную рыбу.

- Он хищник, а все, что плещется, - это ему еда, знайте и будьте осторожны, особенно где есть омуты и глубина, -

предупредил в комментарии один из пользователей.

Некоторые местные жители хотят собраться, чтобы поймать гигантского сома. Другие заявили, что больше в воду - ни ногой. // фото: «Подслушано Месягутово» / ВКонтакте