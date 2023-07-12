12 июля 2023, 20:31
Ручеек чего-то черного разливается в карельском городе
Неизвестное вещество собирается в озерцо рядом с водоемом в Медвежьегорске
В Медвежьегорске рядом с железной дорогой сфотографировали ручеек черной жидкости, который стекает по склону и собирается в большое мокрое озерцо. Снимки опубликовал паблик «Медвежьегорск Online».
Как утверждает автор, который предпочел остаться неназванным, фото сделаны 12 июля. Фотограф предположил, что перед ним мазут. Его беспокоит, что в 50 метрах от этого ручья находится река.
В комментариях подписчики сообщили, что пятну уже года два и это не мазут.