Ручеек чего-то черного разливается в карельском городе

В Медвежьегорске рядом с железной дорогой сфотографировали ручеек черной жидкости, который стекает по склону и собирается в большое мокрое озерцо. Снимки опубликовал паблик «Медвежьегорск Online».

Как утверждает автор, который предпочел остаться неназванным, фото сделаны 12 июля. Фотограф предположил, что перед ним мазут. Его беспокоит, что в 50 метрах от этого ручья находится река.

В комментариях подписчики сообщили, что пятну уже года два и это не мазут.