Семью журавлей солнечным днем заметили в Карелии

Семейство серых журавлей с подрастающим птенцом запечатлели в Питкярантском районе. Жительница Карелии Яна поделилась фотографиями пернатых на своей страничке в соцсети.

По словам женщины, семью журавлей она встретила случайно на поле 11 июля.

«Пара взрослых птиц гуляли по полю с подросшим птенцом. Он такой забавный! К сожалению, не получилось в один кадр собрать всю семью. С малышом рядом была то одна, то другая птица», - написала женщина. // фото с VK-страницы