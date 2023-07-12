Конфеты с червями продали петрозаводчанам

Чаепитие горожан оказалось испорчено. Они купили в популярном сетевом магазине в центре столицы Карелии шоколадные конфеты на развес, в одной из них – оказался не только шоколад.

Накануне «Петрозаводск говорит» рассказывал о купленной в магазине рыбе с червями. Сегодня тема червей продолжается. «Чужого» заметили в конфете.

«Приобрели развесные конфеты. Открыв, увидели данное существо внутри. Большая просьба к контролирующим органам: проверить и навести порядок в торговых точках города, ведь сообщения о подобных случаях появляются с завидной регулярностью», - написали петрозаводчане в паблике «Подслушано в Птз». // фото VK-сообщества