Тропу на гору Паасо выложат тротуарной плиткой

В Северном Приладожье продолжается реализация проекта по созданию экологической тропы. Маршрут пройдет от поселка городского типа пгт. Хелюля до села Хелюля и далее на гору Паасо.

Тропа станет пешеходным прогулочным маршрутом, соединяющим пгт. Хелюля и с. Хелюля, сообщили в администрации Сортавальского городского поселения.

Тропа будет выложена тротуарной плиткой, а также освещена уличными фонарями.

Благоустройство планируют выполнить до конца 2023 года. // фото unsplash.com