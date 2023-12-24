24 декабря 2023, 13:08
Троллейбусы в Петрозаводске из-за ДТП не идут в один из районов
Авария оставила Древлянку без троллейбусного сообщения
Троллейбусы в Петрозаводске 24 декабря не ходят на Древлянку. Об этом горожан предупредили в группе ПМУП «Городской транспорт» ВКонтакте.
Троллейбусный маршрут № 1 временно изменили из-за того, что произошло ДТП. Троллейбусы просто не могут проехать в центр от улицы Хейкконена.
Они вынуждены разворачиваться на верхнем Чапаевском кольце, предупредили горожан. // фото: ПМУП «Городской транспорт»