Автомобилистов призвали быть осторожными из-за мокрого снега

Мокрый снег и облачная погода 24 декабря существенно ухудшают ситуацию на дорогах. Госавтоинспекция Петрозаводска в связи с этим просит быть внимательнее всех участников движения.

Водителям рекомендуют избегать резких торможений, выбирать скорость, исходя из погодных и дорожных условий, держать в потоке увеличенную дистанцию и соблюдать боковой интервал.

Пешеходам необходимо убеждаться в безопасности перехода, быть осторожными на остановочных комплексах и парковках торговых центров. // фото: ГИБДД Петрозаводска