Как жители карельских сел и деревень приближают Новый год

До наступления Нового года осталось совсем чуть–чуть, и праздничные хлопоты уже начались. В селе Колатсельга недалеко от федеральной трассы появился главный символ предстоящего праздника — живая елка. странным названием. Активисты украсили живую елочку игрушками из собственных запасов, а рядом установили табличку с надписью «Кейккула».

В архивных данных Кейккула значится, как деревня Сармяжского общества Туломозерской волости Олонецкого уезда. В стародавние времена село Колатсельга носило именно это красивое название. Сейчас о нем почти никто не вспоминает, вот жителей Колатсельги и решили напомнить о давней истории места, в котором они живут.

«Кейккула нарядная ждет на Новый год Деда Мороза с хорошими вестями и гостей — с новогодним настроением. А мы желаем всем здоровья, счастья и мира!»,

— говорят добродушные сельчане.

Подготовка к Новому году идет полным ходом и в поселке Эссойла. Здесь на просторной площади у Дома культуры уже установили главную елку эссойльского поселения. Искусственную ель дети и взрослые нарядили гирляндами и игрушками.

Высота елки оказалась внушительной – не достанешь до макушки. На помощь активистам пришла тяжелая техника. Экскаваторщик медленно и аккуратно поднял в ковше человека на нужную высоту.

Впрочем, быть полезным старался каждый.

«Огромное спасибо всем, кто принял участие в установке нашей красавицы-елочки! Большим составом мы быстро справились! Пусть елочка радует всех и дарит предновогоднее настроение!» — благодарят эссойльчан общественники.

Установкой елки в Крошнозере местные жители занялись еще неделю назад. Активистам потребовалась пара часов, чтобы пушистая красавица засверкала разноцветными огнями. Главной гордостью крошнозерцы считают фигурку светящегося оленя. Так получилось, что оленя они покупали дважды. Они стараются не вспоминать, как несколько лет назад светящуюся фигурку, купленную на бюджетные средства, неизвестные люди украли. После того как олень пропал, жители Крошнозера решили скинуться и приобрести такое же украшение. Теперь вопрос: «Где будем фоткаться?», — не заставляет крошнозерцев долго думать. Нарядная елочка с оленем в центре села стала идеальным местом для фотосессий.

Новогодние ели установлены и украшены практически во всех деревнях и селах Пряжинского национального района. Не остаются в стороне организации, учреждения, торговые точки и население района. В Пряжинской районной больнице на входе пациентов и посетителей также встречает новогодняя ель.

Мы заботимся не только о здоровье пациентов, но и об их хорошем настроении. Положительные эмоции повышает работоспособность нервной системы, улучшает сон, стабилизирует эмоциональное состояние и улучшают общее самочувствие человека,

— утверждают медики.

Прижилась в районе и хорошая идея проводить новогодние конкурсы на лучшую поделку. Творческих людей оказалось немало в деревне Савиново. Местный Дом культуры объявил конкурс поделок «Елочка – модница». В результате появились елки из картона, из ватных дисков, из мандарина и всевозможные другие поделки. Каждая неповторимая и модная.

«Оригинально! Елочка–модница!» — восхищаются савиновцы.

Блеснули выдумкой также библиотекари ведлозерской сельской библиотеки. Они постарались улучшить настроение читателей при помощи новогодней инсталляции, сделанной из книжек.

Вот так оформление задает тон предстоящему празднику. Давно известно, что ничего так не улучшает настроение и не настраивает на праздничный лад, как подготовка к нему и, конечно, красиво украшенная елка. // фото Арины Игнатьковой, Любови Пономаревой, Зинаиды Ломуевой, Нины Петровой.