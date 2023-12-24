Елочный базар открылся в Петрозаводске

В преддверии Нового года в Петрозаводске открылся елочный базар. Он располагается около дома №4 А по улице Маршала Мерецкова, сообщила мэр Инна Колыхматова в своем аккаунте ВКонтакте.

Другой елочный базар начнет работать 25 декабря, в понедельник, на площади Кирова. Это место, где будет проходить Рождественская ярмарка (0+).

Оба елочный базара будут работать до 31 декабря включительно. Также живые елки можно купить в гипермаркетах «Лента» и «Леруа Мерлен». // фото: prostooleh/ freepik.com