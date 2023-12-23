Инспекторы обнаружили в Карелии 78 утопающих в снегу дворов

Сотрудники Госкомитета Карелии по жилищному надзору осмотрели 16 - 21 декабря 160 дворов многоквартирных домов в республике. В ходе проверки нашли 78 нарушений, сообщили в пресс-службе ведомства.

В основном претензии касаются плохой уборки снега около домов. Огромные сугробы и снежную кашу на дорогах обнаружили по 48 адресам.

В 26 случаях снег не убирали на городских территориях, в том числе в междворовых проездах, на пешеходных переходах, тротуарах, лестничных переходах.

Информацию о результатах проверок передали управляющим компаниям и призвали их незамедлительно устранить нарушения.

// фото: Госкомитет Карелии по жилнадзору