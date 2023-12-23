Школьников в Петрозаводске защитили от опасного соседства

Бизнесмен в Петрозаводске продавал табачные изделия рядом со школой. Это выяснили сотрудники Роспотребнадзора Карелии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Табачный киоск располагался около дома № 26 на Лососинском шоссе, то есть напротив Академического лицея – меньше чем в 100 метрах от него.

Сотрудники Роспотребнадзора направили иск в суд и потребовали прекратить продажу сигарет в павильоне.

Суд удовлетворил иск и обязал предпринимателя прекратить продажу табачных изделий рядом с лицеем. // фото: freepik.com