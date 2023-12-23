Капсулу времени нашли на колокольне Кижского погоста в Карелии

Во время реставрации кровли колокольни Кижского погоста рабочие обнаружили «капсулу времени». Сотрудники плотницкого центра музея-заповедника «Кижи» нашли бутылку с запиской, сообщили в группе музея ВКонтакте.

Это послание работники бригады, которая реставрировала колокольню в в 1991 - 1992 году.

- Желаем будущим реставраторам работать лучше, чем мы,

- написали прораб Фомин С.Н. и плотники Елизаров, Мошников, Нифуков и Афанасьев.

Напомним, колокольню кижского погоста построили в середине XIX века на месте обветшавшей предыдущей. // фото: музей-заповедник «Кижи»