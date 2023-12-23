В разгар отопительного сезона кочегарам в Карелии задерживают зарплату

В редакцию портала «Петрозаводск говорит» обратились работники котельной поселка Пяльма Пудожского района. Машинисты-кочегары рассказали, что им регулярно задерживают выплаты заработной платы. Люди даже боятся называть свои фамилии: начальство пригрозило, что если будут жаловаться — останутся без работы.

Восемь кочегаров работают в котельной Пяльмы в четыре смены. Сами дрова пилят, сами в печь кидают. Смена — 12 часов, зарплата 30 тысяч рублей. Работа физически тяжелая, но другую в поселке трудно найти. Естественно, живут от зарплаты до зарплаты. Задержка жалования хоть на день — катастрофа для каждой семьи.

Что говорят официальные органы власти по поводу этой ситуации, читайте в нашем материале. // Фото: Петрозаводск говорит.