Троллейбусы Петрозаводска поменяли маршруты

С сегодняшнего дня в Петрозаводске изменились маршруты троллейбусов №3 и №5. Корректировки вызваны ремонтными работами на площади Гагарина.

Изменения ориентировочно будут действовать до 28 июля, отметили в МУП «Городской транспорт».

Маршрут №3: конечная станция «Заводская» – Заводская улица – Первомайский проспект – Московская улица – набережная Варкауса – улица Кирова – проспект Ленина – площадь Гагарина – улица Шотмана – (разворот на нижнем Чапаевском кольце) – улица Шотмана – площадь Гагарина – Красноармейская улица – Комсомольский проспект – проспект Александра Невского – улица Луначарского – улица Радищева – улица Ригачина – конечная станция «Хлебокомбинат» – улица Ригачина – улица Чернышевского – улица Луначарского – проспект Александра Невского – Комсомольский проспект –Красноармейская улица – площадь Гагарина – проспект Ленина – Кирова улица – набережная Варкауса – Московская улица – Первомайский проспект – Заводская улица – конечная станция «Заводская».

Маршрут №5: конечная станция «Лыжная» – Лыжная улица – улица Ровио – Комсомольский проспект – Красноармейская улица – площадь Гагарина – проспект Ленина – улица Кирова – набережная Варкауса – улица Мелентьевой – улица Зайцева – конечная станция «ДСК» – улица Зайцева – улица Мелентьевой – набережная Варкауса – улица Кирова – проспект Ленина – площадь Гагарина – улица Шотмана – (разворот на нижнем Чапаевском кольце) – улица Шотмана – площадь Гагарина – Красноармейская улица – Комсомольский проспект – улица Ровио – Лыжная улица – конечная станция «Лыжная». // Фото «Петрозаводск говорит»