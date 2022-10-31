Троллейбусы на этой неделе изменят график движения

В связи с празднованием Дня народного единства изменится расписание движения троллейбусов в Петрозаводске. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Поскольку 4 ноября выходной день, уже в пятницу транспорт будет ходить по графику воскресенья. Время рейсов изменили из-за более низкого пассажиропотока в выходные.

Так, троллейбусы № 1 поедут с улицы Кемской в 8:25, с Хейкконена в 8:30. Последние рейсы будут совершать с конечных остановок соответственно в 22:00 и в 21:45.

Первые троллейбусы № 3 с улицы Заводской будут выезжать на маршрут в 8:20, а последние – в 22:05. С остановки «Хлебокомбинат» они отправятся в 8:25 и 22:02.

Первые троллейбусы № 5 станут с пятницы и по воскресенье включительно выезжать в 8:30, а последние проследуют с конечных остановок «Лыжная улица» в 22:10, а «ДСК» - в 22:00.

Первые троллейбусы № 6 будут выезжать на свой маршрут в 8:30, а последние – с улицы Корабелов в 22:00, с Товарной станции в 22:10. // Фото: администрация Петрозаводска