В здравоохранении Карелии решается кадровый вопрос

В больницах, поликлиниках и ФАПах Карелии ждут молодых специалистов. Кадровый вопрос должен решиться за счет целевого обучения.

«Сейчас в вузах обучаются 405 будущих врачей, еще 150 будущих медработников среднего звена учатся в колледже. Скоро все они пополнят штаты наших лечебных учреждений, прежде всего в районах республики»,

- рассказал глава региона Артур Парфенчиков.

Но уже в этом году в республике приступили к работе 37 целевиков, еще 19 ожидают к концу года. Как отметил губернатор, среди них и специалисты «дефицитных» направлений, например офтальмологи.

Кроме того, в республике открываются новые фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, оборудование для которых закупают по программе модернизации первичного звена.

«В этом году мы приобретем четыре ФАПа – для поселка Луусалми, деревень Тивдия, Ялгуба и Вокнаволок, и врачебную амбулаторию в Кестеньге. Сегодня они уже находятся в разной степени готовности. Здания в Ялгубе, Луусалми и Вокнаволоке уже построены – сейчас закупается мебель и оборудование. В Кестеньге готовность объекта более 90%, а в Тивдии приступили к монтажу здания»,

- сообщил глава минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Видео: vk.com/aparfenchikov. Фото: vk.com/mihailohlopkov.