Троллейбусы на нескольких улицах Петрозаводска встали из-за аварии

Некоторые троллейбусы в Петрозаводске внезапно изменили маршрут. Дело в том, что 5 июля рабочие повредили кабель, сообщили в группе ПМУП «Городской транспорт» ВКонтакте.

Остановилось движение электротранспорта по проспекту Александра Невского, от Калинина до Комсомольского проспекта, и далее по улице Красноармейской до Гоголя.

Маршруты троллейбусов №№ 3 и 5 временно изменили схему движения. Горожанам посоветовали использовать мобильное приложение «Умный транспорт», чтобы узнать, как они теперь ходят. // фото: администрация Петрозаводска