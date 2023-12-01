Троллейбус попал в аварию в Петрозаводске

Сегодня вечером в Петрозаводске произошло ДТП на улице Правды. В аварию попал троллейбус.

Сам инцидент не попал в объектив камер наблюдения, видно только то, что происходило перед столкновением. Все случилось в 17:27. Судя по всему, ехавший прямо перед троллейбусом внедорожник начал перестроение в правый ряд. Произошло столкновение.

В результате происшествия пассажиры были вынуждены покинуть салон. // Фото: vk.com/dtpptz