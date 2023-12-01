01 декабря 2023, 20:03
Троллейбус попал в аварию в Петрозаводске
На улице Правды столкнулись троллейбус и внедорожник
Сегодня вечером в Петрозаводске произошло ДТП на улице Правды. В аварию попал троллейбус.
Сам инцидент не попал в объектив камер наблюдения, видно только то, что происходило перед столкновением. Все случилось в 17:27. Судя по всему, ехавший прямо перед троллейбусом внедорожник начал перестроение в правый ряд. Произошло столкновение.
В результате происшествия пассажиры были вынуждены покинуть салон. // Фото: vk.com/dtpptz