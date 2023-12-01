Мужчина пойдет под суд после ЧП на стройке в Петрозаводске

В Петрозаводске завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины. Его обвиняют в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Как установило следствие, в марте этого года мастер строительных работ допустил к работам на высоте при строительстве дома в новом микрорайоне Петрозаводска подсобного рабочего. Из-за того, что обвиняемый не обеспечил на стройплощадке безопасные условия труда, 43-летний рабочий упал в проем вентиляционной шахты с 11-го на 9-й этаж.

С места происшествия мужчину доставили в больницу. Полученные им травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Подозреваемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. // Фото: unsplash.com / Umit Yildirim