Троллейбус и маршрутка столкнулись в центре Петрозаводска

Нелепое ДТП с участием маршрутного автобуса и троллейбуса случилось 5 июня, в Петрозаводске. Столкнулись автобус и троллейбус, пишут в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Авария произошла около дома № 26 на проспекте Ленина в 17:51 и попала в кадр камеры видеонаблюдения «Ситилинк».

Маршрутный автобус стоял на остановке, подъехал троллейбус и стал его объезжать. Но желание встать впереди маршрутки подвело водителя электротранспорта.

Автобус в этот момент тоже начал двигаться, он столкнулись. Видимо, удар был не очень сильным, но пассажиры дальше не поехали. // фото, видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии»/ВКонтакте