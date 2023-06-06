Дерево рухнуло на дорогу в Петрозаводске

В понедельник, 5 июня, на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о том, что в Петрозаводске дерево рухнуло на проезжую часть. Об этом сообщает КРПСС.

Инцидент случился на улице Питкярантской. На место выехали специалисты Петрозаводского поисково-спасательного отряда. Они распилили дерево и освободили проезд для транспорта.

В результате происшествия никто не пострадал. // Фото: КРПСС