Трое жителей Карелии напрасно вызвали «скорую» и заплатят за это

Трое жителей Пряжинского района не нуждались в услугах врачей скорой помощи, но все равно вызвали ее. За это они должны заплатить штраф, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

По закону, ложный вызов не оплачивают за счет средств обязательного медицинского страхования. Поэтому медицинскому учреждению был причинен материальный ущерб.

Расходы составили 3467 рублей на каждый вызов. Ущерб возместят те, кто вызвал бригаду. Кроме того, граждане заплатят по 1000 рублей в качестве штрафа за свои действия. // фото: unsplash.com