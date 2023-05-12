Почти полсотни пьяных водителей поймали за праздники в Карелии

В течение майских праздников инспекторы ДПС отстранили от управления 48 нетрезвых автомобилистов. Такие данные приводит Госавтоинспекция Карелии.

Их общего числа пьяных за рулем почти треть попались в Петроз0аволске – 19 водителей. У одного из них вообще не было прав.

Восьмерых нетрезвых автомобилистов остановили в Прионежском районе, пятерых – в Медвежьегорском.

Машины нарушителей отправили на штрафстоянку. Водителей оштрафуют и лишат прав. Тех, кто сел нетрезвым за руль не впервые, привлекут к уголовной ответственности. // фото: ГИБДД Карелии