12 мая 2023, 19:36
Почти полсотни пьяных водителей поймали за праздники в Карелии
На дорогах республики в майски выходные обнаружили много злостных нарушителей
В течение майских праздников инспекторы ДПС отстранили от управления 48 нетрезвых автомобилистов. Такие данные приводит Госавтоинспекция Карелии.
Их общего числа пьяных за рулем почти треть попались в Петроз0аволске – 19 водителей. У одного из них вообще не было прав.
Восьмерых нетрезвых автомобилистов остановили в Прионежском районе, пятерых – в Медвежьегорском.
Машины нарушителей отправили на штрафстоянку. Водителей оштрафуют и лишат прав. Тех, кто сел нетрезвым за руль не впервые, привлекут к уголовной ответственности. // фото: ГИБДД Карелии