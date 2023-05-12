Пенсионерку сбила иномарка на «зебре» в Костомукше

Пенсионерка в Костомукше пострадала в аварии 12 мая. Женщина шла по пешеходному переходу и попала под колеса Renault Duster, пишут «Новости Костомукши», ссылаясь на местный отдел ГИБДД.

Несчастье произошло около дома № 6 по Советской улице примерно в 08:00. За рулем иномарки находился 57-летний водитель. Обстоятельства этого ДТП сейчас выясняют правоохранители.

Пострадавшая 65-летняя женщина госпитализирована в Межрайонную больницу №1. // фото: ОГИБДД ОМВД РФ по Костомукше