Сына главы сети клиник «Гемотест» Газиева похитили и требуют $1 млн

Сына создателя и гендиректора сети «Гемотест» Рудема Газиева похитили. О том, что 21-летний Аким находится у них, неизвестные сообщили отцу, передает Telegram-канал Baza.

Похитители потребовали у Газиева найти и передать им миллион долларов «до завтра».

Юноша 5 мая улетел в Петербург на отдых, 9 мая вернулся, но домой не пришел. Преподаватель РУДН видела его на занятиях 10 мая. Звонок от злоумышленников отцу поступил 11 мая.

Неизвестный сказал, что Аким у них. Сейчас местонахождение студента пытаются установить. // фото: Аким Газиев/ВКонтакте