15 июля 2022, 11:20
Трое взрослых и двое детей попали в больницу после ДТП
Госавтоинспекция рассказала о подробностях жуткой аварии на «Сортавале»
Детали серьезного ДТП около поселка Элисенваара сообщили в ГИБДД Карелии. В ДТП на трассе «Сортавала» пострадали двое детей и трое взрослых.
Это случилось 14 июля, столкнулись Kia из Оренбургской области и Hyundai из Петербурга рядом с поворотом на Элисенваару.
Оказывается, 27-летняя женщина-водитель Kia неправильно рассчитала скорость и выехала на «встречку». По ней в этот момент двигался кроссовер Hyundai.
Пострадала сама водитель Kia и все ее пассажиры, это взрослый и дети 8 и 13 лет. Они получили травмы, потребовалась госпитализация.
Пассажир пострадал и в Hyundai, его тоже увезли в больницу, оказали помощь, но отправили лечиться амбулаторно. // Фото: «ЛахденпохьЯ – НАВСЕГДА» / ВКонтакте