Трое взрослых и двое детей попали в больницу после ДТП

Детали серьезного ДТП около поселка Элисенваара сообщили в ГИБДД Карелии. В ДТП на трассе «Сортавала» пострадали двое детей и трое взрослых.

Это случилось 14 июля, столкнулись Kia из Оренбургской области и Hyundai из Петербурга рядом с поворотом на Элисенваару.

Оказывается, 27-летняя женщина-водитель Kia неправильно рассчитала скорость и выехала на «встречку». По ней в этот момент двигался кроссовер Hyundai.

Пострадала сама водитель Kia и все ее пассажиры, это взрослый и дети 8 и 13 лет. Они получили травмы, потребовалась госпитализация.

Пассажир пострадал и в Hyundai, его тоже увезли в больницу, оказали помощь, но отправили лечиться амбулаторно. // Фото: «ЛахденпохьЯ – НАВСЕГДА» / ВКонтакте