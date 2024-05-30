Три золота взяли карельские легкоатлеты на первенстве Северо-Запада

В Ярославле стартовали чемпионат и первенство Северо-Запада по легкой атлетике. В первый же день турнира карельские спортсмены завоевали шесть медалей, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Так, Кирилл Лайтинен и Олеся Барышева взяли золотые медали в прыжках в длину. Александр Овчинников стал первым на дистанции 1500 метров.

Серебро на счету Евгения Репкина (бег 100 метров), Анастасии Рожневой (400 метров) и Никиты Галкина (110 метров с барьерами).

Карелию на соревнованиях представляют воспитанники спортивной школы №3 Петрозаводска. // Фото: unsplash.com / Joshua Golde