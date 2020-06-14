Три женщины пострадали в лобовом ДТП в Карелии

В лобовом столкновении двух автомобилей на дороге Петрозаводск-Суоярви пострадали три женщины. Дорожный инцидент произошел 13 июня в 18:25.

Подробности аварии в Пряжинском районе, о которой мы сообщали ранее, рассказали в ГИБДД Карелии.

Участниками дорожного происшествия стали автомобили «Опель Астра» и «Шкода Октавиа». За рулем первого авто находилась 36-летняя петрозаводчанка, второй машиной управляла 32-летняя жительница Петрозаводска. Пострадали обе автолюбительницы. Кроме того, травмы получила 21-летняя пассажирка «Опеля».

Пострадавшие женщины госпитализированы в БСМП. По факту ДТП проводится проверка.