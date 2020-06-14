Два автомобиля столкнулись в Пряжинском районе

Вечер минувшей субботы не обошелся без дорожных происшествий.

В 18:26 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска и Пряжинского района выезжали на место аварии. На дороге Петрозаводск - Суоярви 26 км в Пряжинском районе столкнулись два автомобиля.

В республиканском МЧС напоминают жителям и гостям республики телефоны на случай ЧС: «01» (с сотовых телефонов – 101,112), единый «телефон доверия» (88142) 79-99-99.