14 июня 2020, 09:40
Происшествия

Дебошира вывели из магазина на севере Карелии

Неадекватный мужчина кричал в магазине матерные слова в сетевом магазине в Беломорске

В Беломорске вечером в День России помощь росгвардейцев потребовалась персоналу одного из сетевых магазинов.

Вызвать наряд вневедомственной охраны работников торгового заведения вынудило неадекватное поведение одного из посетителей. Мужчина выкрикивал в адрес персонала магазина и посетителей нецензурные слова.

Росгвардейцы задержали 45-летнего дебошира. Жителя Кеми передали полицейским. Мужчине грозит административная ответственность за мелкое хулиганство.

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Метки: 
мелкое хулигантство
новости Карелии
Беломорск
росгвардия
сетевой магазин
Дебошир
нецензурная лексика