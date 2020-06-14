Дебошира вывели из магазина на севере Карелии

В Беломорске вечером в День России помощь росгвардейцев потребовалась персоналу одного из сетевых магазинов.

Вызвать наряд вневедомственной охраны работников торгового заведения вынудило неадекватное поведение одного из посетителей. Мужчина выкрикивал в адрес персонала магазина и посетителей нецензурные слова.

Росгвардейцы задержали 45-летнего дебошира. Жителя Кеми передали полицейским. Мужчине грозит административная ответственность за мелкое хулиганство.