14 июня 2020, 09:40
Дебошира вывели из магазина на севере Карелии
Неадекватный мужчина кричал в магазине матерные слова в сетевом магазине в Беломорске
В Беломорске вечером в День России помощь росгвардейцев потребовалась персоналу одного из сетевых магазинов.
Вызвать наряд вневедомственной охраны работников торгового заведения вынудило неадекватное поведение одного из посетителей. Мужчина выкрикивал в адрес персонала магазина и посетителей нецензурные слова.
Росгвардейцы задержали 45-летнего дебошира. Жителя Кеми передали полицейским. Мужчине грозит административная ответственность за мелкое хулиганство.