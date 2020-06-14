«Ладу» зажало между грузовиком и «Понтиаком» на дороге в Карелии

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности аварии в Пряжинском районе. Участниками ДТП стали три автомобиля.

ДТП произошло 13 июня в 18:45 на трассе «Кола». По сообщению дорожной полиции, водитель грузового автомобиля «Рено Премиум» в месте производства работ не учел дистанцию до двигающегося впереди автомобиля «Лада».

В свою очередь, «Ладу» продвинуло до автомобиля «Понтиак», комментируют в ГИБДД. В аварии пострадал 24-летний водитель «Лады». Ему оказали медицинскую помощь.