14 июня 2020, 10:08
Происшествия

Один человек пострадал в групповой аварии на трассе «Сортавала»

Один из участников столкновения в Ленинградской области вылетел в кювет

Около девяти часов вечера 13 июня три автомобиля столкнулись на федеральной трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти.

Легковые автомобили двигались в сторону Санкт-Петербурга. Один из участников аварии вылетел в кювет. В паблике «ДТП и ЧП, СПб» было опубликовано видео очевидцев с места дорожной аварии.

По сообщению портала 47news, известно об одном пострадавшем.

Фото: vk.com

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Метки: 
ДТП
Санкт-Петербург
федеральная трасса
«Сортавала»
Ленинградская область
Соцсеть