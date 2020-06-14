14 июня 2020, 10:08
Один человек пострадал в групповой аварии на трассе «Сортавала»
Один из участников столкновения в Ленинградской области вылетел в кювет
Около девяти часов вечера 13 июня три автомобиля столкнулись на федеральной трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти.
Легковые автомобили двигались в сторону Санкт-Петербурга. Один из участников аварии вылетел в кювет. В паблике «ДТП и ЧП, СПб» было опубликовано видео очевидцев с места дорожной аварии.
По сообщению портала 47news, известно об одном пострадавшем.
Фото: vk.com