Один человек пострадал в групповой аварии на трассе «Сортавала»

Около девяти часов вечера 13 июня три автомобиля столкнулись на федеральной трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти.

Легковые автомобили двигались в сторону Санкт-Петербурга. Один из участников аварии вылетел в кювет. В паблике «ДТП и ЧП, СПб» было опубликовано видео очевидцев с места дорожной аварии.

По сообщению портала 47news, известно об одном пострадавшем.

Фото: vk.com