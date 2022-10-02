02 октября 2022, 14:49
Три убивающие печень продукта назвал гастроэнтеролог
Ежедневное употребление определенной еды может привести к разрушению печени
Оказывающие особенно негативное влияние на печень продукты назвал гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин. Врач написал в своем Telegram, что это выпечка, майонез и жирное мясо.
Если есть это все каждый день, печень непременно разрушится из-за разрушения гепатоцитов. Еще кандидат медицинских наук включил в список газированные напитки.
- Печени не нравится, если день за днем, постоянно и всегда ее кормят сдобной свежей выпечкой, кондитерскими сладостями, газировкой и жирным мясом. Позже все эти углеводы переходят в жировую ткань, повреждая гепатоциты, – объяснил врач. // Фото: pixabay.com