Три убивающие печень продукта назвал гастроэнтеролог

Оказывающие особенно негативное влияние на печень продукты назвал гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин. Врач написал в своем Telegram, что это выпечка, майонез и жирное мясо.

Если есть это все каждый день, печень непременно разрушится из-за разрушения гепатоцитов. Еще кандидат медицинских наук включил в список газированные напитки.