Эндокринолог посоветовала продукты для снятия стресса

Чтобы снять стресс, избавиться от депрессии и улучшить настроение, нужно есть определенные продукты. Помогут как совсем недорогие, так и блюда для гурманов, рассказала «Газете» эндокринолог Ирина Линдунен.

По словам врача, очень хорошо помогают снять напряжение семечки подсолнечника, устрицы и морепродукты в целом. В моллюсках много аминокислот и витаминов, способных улучшить настроение.

Семечки содержат витамин Е, оказывающий сильный антиоксидантный эффект. Хронический стресс часто связан с дефицитом именно этого витамина.

Также в рацион надо включить куриные яйца, чеснок и пеетрушку. Эти продукты богаты оказывающими стабилизирующее воздействие на психику веществами.

Еще один антидепрессант – капуста брокколи. Там много магния и фолиевой кислоты, успокаивающих нервы. Сладкий батат и горох нут снижают уровень кортизола – гормона стресса. Ромашковый чай улучает сон и снимает тревогу. // Фото: pixabay.com