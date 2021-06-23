Три температурных рекорда переписаны в Петрозаводске 22 июня

В Петрозаводске 22 июня были побиты сразу три температурных рекорда. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

Накануне на метеостанции карельской столицы была зафиксирована температура плюс 34,3 градуса. Это абсолютный максимум за все время метеонаблюдений - жарче в Петрозаводске не было ни разу.

Таким образом, перекрыты предыдущие максимальные показатели для 22 июня - в 2006 году в этот день воздух прогрелся до плюс 30,6 градуса, для первого месяца лета - 12 июня 1998 года в столице Карелии было плюс 31,9 градуса, и наибольшая температура воздуха в принципе - 14 июля 2010 года в городе был установлен предыдущий рекорд - плюс 33,9 градуса.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера днем в Петрозаводске зафиксирована температура плюс 34,1 градуса. Специалисты предупреждали, что это еще не окончательный показатель. Фото mycdn.me