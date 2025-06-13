Три российских футболиста сыграют на клубном чемпионате мира

На клубном чемпионате мира сыграют три человека из России. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов будет защищать ворота команды, выигравшей Лигу чемпионов. Еще два игрока имеют российское гражданство. Это нападающий саудовского «Аль-Хиляля» бразилец Малком и вратарь американского клуба «Сиэтл Саундерс» Эндрю Томас.

Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля в США. © «Петрозаводск говорит»