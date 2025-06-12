Все 242 человека в упавшем самолете погибли

Все 242 человека, которые находились на борту самолета Boeing 787, потерпевшего крушение в Индии, погибли. Об этом пишут местные СМИ.

Напомним, воздушное судно упало сегодня утром при взлете из аэропорта города Ахмедабад. Лайнер летел в Лондон.

На борту самолета находились граждане Индии, Великобритании, Португалии. Россиян в лайнере не было.

Отмечается, что самолет упал на общежитие медицинских работников. О жертвах на земле в результате авиакатастрофы данных пока нет. © «Петрозаводск говорит»