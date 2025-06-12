12 июня 2025, 16:28
Все 242 человека в упавшем самолете погибли
Выживших в страшной авиакатастрофе в Индии нет
Фото: соцсети
Все 242 человека, которые находились на борту самолета Boeing 787, потерпевшего крушение в Индии, погибли. Об этом пишут местные СМИ.
Напомним, воздушное судно упало сегодня утром при взлете из аэропорта города Ахмедабад. Лайнер летел в Лондон.
На борту самолета находились граждане Индии, Великобритании, Португалии. Россиян в лайнере не было.
Отмечается, что самолет упал на общежитие медицинских работников. О жертвах на земле в результате авиакатастрофы данных пока нет. © «Петрозаводск говорит»