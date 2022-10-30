Три россиянки погибли в результате давки в Сеуле

Массовая гибель людей произошла в Южной Корее во время празднования Хэллоуина. Среди жертв оказались и граждане РФ.

На праздник могло собраться около 100 тысяч человек. Предположительно, давка образовалась в популярном районе баров и дискотек Итэвон. В соцсетях появились видео с места ЧП. В одном месте человеческий затор оказался настолько плотным, что спасатели не могли вытащить людей даже за руки.

В результате давки погиб 151 человек, пострадали около 82. У многих в толпе останавливалось сердце, их госпитализировали. Среди погибших много молодежи.

По информации газеты «Известия», среди погибших – три россиянки. Посольство РФ выразило соболезнования в связи с гибелью соотечественниц. В Южной Корее объявлен национальный траур.

Издание TheKoreaTimes опубликовало фотографии с места трагедии. На снимках - машины экстренных служб и спасатели, на асфальте лежащие люди.

Телеканал YTN предположил, что к давке мог привести распространившийся в толпе слух о том, что в одном из баров отдыхает поп-исполнитель, передает «Москва24». Люди после этого якобы ринулись в переулок, где расположено заведение. Имя звезды не раскрывается.

Между тем другой очевидец рассказал местным журналистам, что давка могла возникнуть из-за того, что в одном из клубов якобы раздавали конфеты с наркотиками. Однако представитель полиции сообщил, что информация о наркотиках в настоящее время не подтверждена, идет проверка.

Городской фестиваль Хэллоуина 2022 года - стало самым большим мероприятием с начала пандемии после ослабления ограничений COVID-19, когда южнокорейцы были вынуждены носить маски даже на открытом воздухе. (фото скриншот видео Asia News)