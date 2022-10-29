Землянам показали безумную «улыбку» Солнца

Корональные дыры на поверхности Солнца сложились в интересную конфигурацию. Огненный шар благодаря этим темным узорам стал похож на смайлик.

Снимок космического агентства, опубликованный в «Твиттере» мгновенно получил название «улыбки» Солнца. Как отмечают специалисты NASA, дыры видны только в ультрафиолетовом свете.

Из коронарных дыр солнечный ветер устремляется в космос, что приводит к образованию геомагнитных бурь на Земле. Поэтому улыбка на Солнце носит совсем не веселый характер.

Ранее «Петрозаводск говорит» предупреждал о мощных магнитных бурях. Когда их стоит ожидать, читайте здесь. (фото на главной unsplash.com, Neora Aylon, с АфишаDaily)