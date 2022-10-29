29 октября 2022, 12:12
Землянам показали безумную «улыбку» Солнца
Необычному узору на огненном шаре нашлось объяснение
Корональные дыры на поверхности Солнца сложились в интересную конфигурацию. Огненный шар благодаря этим темным узорам стал похож на смайлик.
Снимок космического агентства, опубликованный в «Твиттере» мгновенно получил название «улыбки» Солнца. Как отмечают специалисты NASA, дыры видны только в ультрафиолетовом свете.
Из коронарных дыр солнечный ветер устремляется в космос, что приводит к образованию геомагнитных бурь на Земле. Поэтому улыбка на Солнце носит совсем не веселый характер.
Ранее «Петрозаводск говорит» предупреждал о мощных магнитных бурях. Когда их стоит ожидать, читайте здесь. (фото на главной unsplash.com, Neora Aylon, с АфишаDaily)