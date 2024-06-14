Три популярные радиостанции остановят эфир в Петрозаводске

Радиотелевизионный передающий центр Карелии сообщил о временной остановке работы трех популярных радиостанций в Петрозаводске.

По данным РТПЦ, во вторник, 18 июня, с 8 до 13 часов замолчат станции «Ретро ФМ», «Энерджи» и «Наше радио».

Временные неудобства связаны с проведением плановой профилактики, отметили в РТПЦ. // Фото: unsplash.com / Frank Albrecht