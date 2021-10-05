Три новых светофора появятся в Петрозаводске

В Петрозаводске в 2022 году будут установлены светофоры на трех перекрестках. Об этом сообщает паблик национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Так, в план на 2022 год включен монтаж светофорных объектов на пересечении улиц Гоголя и Анохина, Кемской и Нойбранденбургской, а также Шуйского и Пряжинского шоссе.

В следующем году, как и в этом, на реализацию программы по повышению безопасности дорожного движения в Петрозаводске будут направлены 56 миллионов рублей. Фото источника