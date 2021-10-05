05 октября 2021, 11:20
Общество

Три новых светофора появятся в Петрозаводске

Определены улицы карельской столицы, на которых в 2022 году установят светофорные объекты

В Петрозаводске в 2022 году будут установлены светофоры на трех перекрестках. Об этом сообщает паблик национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Так, в план на 2022 год включен монтаж светофорных объектов на пересечении улиц Гоголя и Анохина, Кемской и Нойбранденбургской, а также Шуйского и Пряжинского шоссе.

В следующем году, как и в этом, на реализацию программы по повышению безопасности дорожного движения в Петрозаводске будут направлены 56 миллионов рублей. Фото источника

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Петрозаводск
улица Гоголя
улица Анохина
улица Кемская
улица Нойбранденбургская
Шуйское шоссе
пряжинское шоссе
светофор
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