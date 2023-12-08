Три крупные торговые сети ограничат наценку на яйца

Несколько крупных ретейлеров поддержали предложение ФАС по ограничению наценки на куриные яйца. Ранее антимонопольная служба предложила торговым сетям ограничить наценку на яйца на уровне не более 5%.

Торговая сеть «Верный» поддержала предложение. Ограничил наценки на уровне до 5% на один товар в каждой категории яиц гипермаркет «Глобус». «Азбука вкуса» ограничила наценку до 10% на яйцо «Окское» категории С2, сообщает РИА Новости.

Также ФАС запросили у компаний-производителей данные о формировании цен на куриные яйца, а также информацию о динамике цен у десяти федеральных торговых сетей. На основе полученных данных служба проводит анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен.

Ранее Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить российских производителей и продавцов яиц. // фото «Петрозаводск говорит»