Россияне бросились скупать участки в арктической зоне Карелии

За текущий год очень сильно увеличился спрос на участки в регионах, участвующих в программе «Арктический гектар». Россияне массово скупают там землю, в том числе и в Карелии, рассказали «Ленте.ру» эксперты «Авито недвижимость».

В среднем спрос стал больше на 45 процентов во всех регионах арктической зоны. Но больше всего клиенты платформы интересуются участками в Ненецком АО (66 %), Красноярском крае (54 %) и Республике Коми (%).

Потом следуют Мурманская область (39 %), Ямало-Ненецкий АО (35 %), Архангельская область (34 %) и Карелия (27 %).

Вероятно, наша республика оказалась на последнем месте из-за очень высокой стоимости земли. За арктические участки в Карелии придется заплатить миллион рублей.

Мри этом в Архангельской области и Коми они обойдутся всего в 300 тысяч рублей, в Красноярском крае стоят 400 тысяч рублей, в Мурманской области - 700 тысяч, а в Ненецком АО – 900 тысяч. Карелию обогнал только Ямало-Ненецкий автономный округ, там участки оценили в 2,5 миллиона рублей. // фото: «Петрозаводск говорит»