Подсчитано количество бедняков в России

Доходы 14,8 миллиона человек, или 10,2% жителей России находятся ниже границы бедности. Это на 0,5 миллиона человек меньше чем в третьем квартале 2022 года. Такие подсчеты представил Росстат за третий квартал 2023 года. По информации РИА Новости, на снижение уровня бедности повлияла реализация адресных социальных программ, рост заработных плат и пенсий.

В первом квартале численность россиян с доходами ниже границы бедности составляла 19,6 миллиона человек, или 13,5%; во втором квартале - 15,7 миллиона человек, или 10,8%.

По итогам января-сентября 2023 года число россиян с доходами ниже границы бедности в годовом выражении сократилось на 1,2 миллиона человек - с 17,2 млн человек до 16 млн.

Начальное значение «границы бедности» устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины. Это прожиточный минимум за четвертый квартал 2020 года, который ежеквартально увеличивается по уровню инфляции. Базовая граница бедности в четвертом квартале 2020 года была на уровне 11 329 рублей. В третьем квартале 2023 года значение границы бедности составило 14 392 рубля. // фото «Петрозаводск говорит»