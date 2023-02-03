Три кило запрещенных веществ нашли в доме подозреваемого наркоторговца

В Питкярантском районе полиция «села» на хвост мужчине, которого заподозрила в сбыте наркотиков. Когда он поехал на машине пополнять тайники, его схватили. Как проходило задержание, показило МВД.

Оперативники обнаружили в машине подозреваемого мужчины, 1990 года рождения, 30 свертков с гашишем общей массой 29 граммов. Обыски прошли и дома подозреваемого. Там правоохранителей ждала более внушительная находка.

«При обыске в доме подозреваемого были обнаружены различные синтетические психотропные вещества, их масса составила без малого 3 килограмма»,

- сообщили в региональном МВД. В полиции предположили, что мужчина собирался сбывать бесконтактным способом наркотики в Питкяранте и Приладожье.

Стражи порядка завели уголовные дела о сбыте и покушениях на сбыт запрещенных веществ. Мужчину, у которого до этого времени не было проблем с законом, заключили под стражу. Ему может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.