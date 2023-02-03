На мужчину напали с топором на улице в Карелии

В Карелии закончено расследование дела в отношении 49-летнего жителя Петрозаводска. Мужчину обвиняют в покушении на убийство, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, в сентябре 2022 года обвиняемый поссорился на улице в поселке Матросы с малознакомым мужчиной. Он распылил в лицо прохожему содержимое газового баллончика, а затем начал избивать ногами. Когда оппонент упал, избиение продолжилось. В довершение всего нападавший ударил жертву топором по голове. Пострадавший перестал подавать признаки жизни, и петрозаводчанин покинул место расправы. Однако жертве удалось выжить благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Следователи допросили свидетелей, получили данные необходимых экспертиз и собрали достаточно доказательств по делу. Материалы переданы в суд. // Фото: freepik.com