Три человека застрелены в квартире в Якутске

В квартире жилого дома в Якутске найдены тела трех человек с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Следственный комитет.

Сигнал о трагедии поступил в полицию 20 марта. Прибывшие на место ЧП силовики обнаружили в квартире три тела. Погибшими оказались 24-летний и 44-летний мужчины и 31-летняя женщина.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы, ведется поиск подозреваемых. // Фото: unsplash.com