Двое молодых россиян врезались на снегоходе в мост и погибли

На Чукотке два человека погибли в ДТП со снегоходом. Транспортное средство врезалось в мост, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Трагедия произошла утром 20 марта. По данным ведомства, 25-летний водитель снегохода пытался проехать под мостом, но из-за неблагоприятных погодных условий не рассчитал расстояние и врезался в пролетное строение.

В результате аварии водитель и 31-летний пассажир получили не совместимые с жизнью травмы.

Известно, что водитель не имел прав, а снегоход не был официально зарегистрирован. В январе и феврале в отношении мужчины выносились предостережения о недопустимости нарушений в сфере безопасности дорожного движения. // Фото: 87.мвд.рф